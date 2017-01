Matt Damon, tătic pentru a doua oară

Ştire online publicată Vineri, 22 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Soția actorului american Matt Damon, Luciana Bozán Barroso, a născut, miercuri, a doua fetiță a cuplului, care a primit numele de Gia Zavala. Damon, în vârstă de 37 de ani, starul seriei „Jason Bourne”, și soția acestuia, Luciana, în vârstă de 32 de ani, mai au o fetiță, Isabella, care s-a născut în iunie 2006. Actorul a întâlnit-o pe Luciana Barroso, fostă chelneriță într-un bar, în 2003, la Miami (Florida), în timpul filmărilor pentru „Lipit de tine”. Femeia, originară din Argentina, mai are o fetiță, Alexia, în vârstă de nouă ani, dintr-un mariaj anterior. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2005, în cadrul unei ceremonii discrete care a avut loc la New York. Matt Damon, ales „cel mai sexy bărbat în viață” pe 2007 de săptămânalul american „People”, a fost recompensat în 1998 cu un premiu Oscar pentru cel mai bun scenariu, pentru filmul „Good Will Hun-ting”, împreună cu prietenul său, actorul Ben Affleck. Matt Damon a apărut recent într-o serie de filme aplaudate de critici, printre care s-au numărat „Cârtița” de Martin Scorsese, „Agenția secretă” și „Syriana” cu George Clooney.