Maşina lui Miţă de la Bere Gratis a fost incendiată

Mașina lui Miță de la Bere Gratis a fost incendiată

Ştire online publicată Marţi, 02 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Georgescu de la trupa Bere Gratis s-a trezit, ieri dimineață, cu mașina în flăcări. Autorul incendiului a declarat că Mihai are la el o datorie de 2.000 de lei și a vrut să se răzbune.Acesta a menționat că artistul are să îi plătească suma de 2.000 de lei, în schimbul unor servicii pe care i le-a prestat. El promite răzbunare și celorlalți care au să îi dea bani pentru munca sa.„În anul 2008, i-am realizat instalația electrică la casă, însă Mihai nu și-a făcut datoria de a-mi plăti lucrarea. Este adevărat, i-am incendiat mașina. Fiind cel mai vechi dintre datornici, am zis să încep cu el. Ceilalți datornici să facă bine să-mi plătească pentru că sunt pe urmele lor”, a spus bărbatul, potrivit Apropo.ro.