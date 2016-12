Măruţă: „David e foarte ataşat de Andra, la mine vine doar când vrea bomboane“

Măruță: „David e foarte atașat de Andra, la mine vine doar când vrea bomboane“

Ştire online publicată Joi, 18 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În cadrul emisiunii Draga mea prietenă, de la Kanal D, Cătălin Măruță a explicat faptul că și-ar mai dori copii, deoarece el a fost singur la părinți și ar mai fi vrut o soră sau un frate, alături de care să se joace și de care să aibă grijă.„Îmi doresc copii cu cea mai mare plăcere, eu vin dintr-o familie în care nu am frați și îmi dau seama că mi-ar plăcea ca băiatul meu să aibă frați, o soră de care să aibă grijă. M-aș descurca foarte bine cu o fetiță, să o ajut, să văd băieții cu care iese în oraș, dar mai e până atunci. David e foarte atașat de Andra, la mine vine doar când vrea bomboane”, a spus Cătălin, citat de libertatea.ro.Și Andra a declarat în nenumărate rânduri că și-a dori ca familia ei să se mărească.„Niciodată n-am crezut că un copil afectează intimitatea cuplului, iar acum cu atât mai puțin cred asta. Îmi doresc o familie mai numeroasă, fiindcă eu am crescut într-o familie cu mai mulți frați. Am avut o copilărie fericită, asta aș vrea să-i ofer și puiului meu. Mai vreau copii, fie că vor fi doi sau trei, indiferent câți ne va dărui Dumnezeu, vor fi bineveniți și adorați”, a mărturisit Andra. Cătălin se poate considera un bărbat pe deplin norocos, deoarece n-are o soție certăreață: „Avem și momente de ciondăneală, dar ăsta e cuvântul, ciondăneală. Noi niciodată n-am stat certați unul cu altul mai mult de cinci minute! Cedăm amândoi concomitent, râdem și ne împăcăm într-o secundă. Nu avem orgolii prostești, nu ținem la supărare, uităm imediat orice tensiune”, declara Andra cu mai mult timp în urmă pentru libertatea.ro.