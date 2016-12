Mărturisirea şoc a unei vedete: „Sex cu femei? S-a întâmplat“

Mărturisirea șoc a unei vedete: „Sex cu femei? S-a întâmplat“

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Își recunoaște deschis obsesia pentru sex și are chiar o explicație pentru asta. În plus, Cameron Diaz a mărturisit că nu întotdeauna a contat partenerul: s-a culcat și cu femei, dar pretinde că nu este lesbiană.„Pur și simplu am admis că am o fixație, consider că sexul face bine la sănătate și înalță spiritul. Și când sunt în criză, să fac asta de mai multe ori pe zi mă ajută mai mult decât dacă aș recurge la droguri, alcool sau medicamente. Sunt în-tr-un carusel, de la o filmare la alta. Am luat de nu știu câte ori avionul, după o zi obositoare de lucru îndrăcit, doar pentru a fi cu iubitul meu”, a mărturisit actrița, potrivit bzi.ro.Cameron a dovedit că nu este obsedată să-și facă o imagine de femeie cuminte - ce-i drept, ar fi și greu - ci își asumă ceea ce face. Chiar dacă este vorba despre subiectul delicat al lesbianismului.„Sex cu femei? S-a întâmplat, fie că admit, fie că neg. Ce vreți, suntem în 2012! Nu sunt lesbi, dar de ce să spun că nu? Femeia mea ideală trebuie să fie atât frumoasă, cât și inteligentă”, a mai adăugat Cameron Diaz.