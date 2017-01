Martina Topley-Bird concertează în deschiderea show-ului Massive Attack de la Bucureşti

Martina Topley-Bird concertează în deschiderea show-ului Massive Attack de la București

Ştire online publicată Marţi, 22 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Martina Topley-Bird va concerta în deschiderea show-ului pe care formația Massive Attack îl va susține la Zone Arena din București pe 27 iunie. Martina Topley-Bird și-a câștigat faima atunci când a înregistrat vocea pentru primul album Tricky, intitulat „Maxinquaie”. Martina și Tricky și-au continuat colaborarea și pe următoarele albume, „Nearly God”, „Pre-Millennium Tension” și „Angels With Dirty Faces”. În 2003 a apărut primul album solo al artistei britanice – „Quixotic”. Materialul a fost calificat de către critici drept o mare realizare și a fost nominalizat la premiile Mercury din acel an. Cel de-al doilea album, „The Blue God”, a apărut în mai 2008, fiind la rândul său bine primit. Albumul este produs de celebrul Danger Mouse, membru în formația Gnarls Barkley și compozitor al hitului „Crazy”. Concertul din 27 iunie nu este primul pe care Martina Topley-Bird îl susține la București, ea fiind invitată să cânte și în deschiderea primului concert susținut de Massive Attack la București, în august 2008. Formația Massive Attack a pregătit pentru București un show de excepție. Robert „3D” Del Naja și Grantley „Daddy G” Marshall vor avea suportul unui numeros grup pentru spectacolul live. Nu mai puțin de nouă muzicieni li se vor alătura pe scenă celor doi. Line up-ul include doi bateriști, un percuționist, un basist, doi chitariști și trei invitați speciali pentru părțile vocale. Printre aceștia se numără figura legendară și unul dintre cei mai vechi colaboratori ai trupei, cântărețul de muzică reggae Horace Andy, informează organizatorii, One Event. De asemenea, muzicienilor li se va alătura la București un staff de 23 persoane, care va asigura suportul tehnic pentru prestația artiștilor.