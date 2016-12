Martin Scorsese şi Mick Jagger vor realiza un serial pentru HBO

Martin Scorsese și Mick Jagger vor realiza un serial pentru HBO

Ştire online publicată Luni, 26 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Regizorul Martin Scorsese și muzicianul Mick Jagger vor realiza un serial „rock ‘n’ roll” pentru postul de televiziune HBO, care se va intitula „History of Music”, informează nme.com. Proiectul TV va prezenta povestea a doi prieteni și a celor 40 de ani petrecuți de aceștia în industria muzicii, din epoca R&B până la contemporanul hip-hop. Proiectul datează din 2008 și, potrivit unor surse, acesta trebuia să fie produs de Jagged Films. La proiect trebuia să mai colaboreze William Monahan, scenaristul filmului „Cârtița”, de Martin Scorsese. Însă între timp Scorsese și Jagger au realizat împreună documentarul „Shine a Light”, care a prezentat două concerte ale trupei The Rolling Stones susținute în 2006 la New York. În documentar au mai apărut vedete precum fostul președinte american Bill Clinton, Jack White și Christina Aguilera. Potrivit unor surse apropiate noului proiect, scenaristul serialului TV de succes „Clanul Soprano”, Terence Winter, a fost cooptat în echipă, în timp ce Scorsese va asigura regia.