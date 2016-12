Mark Wahlberg, pentru a patra oară tătic

Ştire online publicată Vineri, 15 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american a devenit tătic pentru a patra oară, după ce soția sa, Rhea Durham, a născut, luni, o fetiță care a primit numele de Grace Margaret Wahlberg, informează accesshollywood.com. Mark Wahlberg și Rhea Durham mai au trei copii - Ella, în vârstă de șase ani, Michael, în vârstă de trei ani, și Brendan, în vârstă de 16 luni. Cuplul a anunțat sarcina în octombrie 2009, la aproximativ un an după nașterea fiului Brendan. Deși Mark Wahlberg, care poate fi văzut în această perioadă în drama „Din Raiul meu/ The Lovely Bones”, este cel mai mic dintr-o familie cu nouă copii, el nu intenționează totuși ca familia lui să devină la fel de numeroasă. „Patru este un număr suficient de mare. Noi am fost crescuți cu multă dragoste. Însă nu cred că am primit acea atenție de care aveam nevoie fiecare dintre noi. Părinții mei erau obligați să muncească pentru a ne asigura pâinea pe masă. Misiunea mea în viață este să îmi cresc copiii așa cum trebuie. Cu tot succesul pe care îl am în carieră, dacă dau greș în această misiune, atunci viața mea nu va însemna nimic”, a declarat actorul american pentru revista „People”. În orice caz, actorul în vârstă de 38 de ani a recunoscut că soția lui este aceea care va decide câți copii vor avea. „Soția mea are dreptul să aleagă numărul magic... va avea atâția câți își va dori. Eu vreau să îmi cresc copiii bine și vreau să le ofer lumea. Însă vreau, totodată, ca ei să aprecieze acest lucru”, a adăugat Mark Wahlberg. Wahlberg, nominalizat la premiile Oscar în 2007, pentru rolul din „Cârtița”, în regia lui Martin Scorsese, are, la cei 38 de ani ai săi, un curriculum vitae ieșit din comun, chiar și pentru criteriile hollywoodiene. După ce a stat în închisoare pentru trafic de droguri și vătămări corporale, a făcut parte dintr-o „boy’s band”. A devenit apoi un cântăreț de rap de succes și a fost imaginea unei celebre mărci de lenjerie de corp. S-a impus ca actor cu rolul din „Jurnalul unei vedete de film porno/ Boogie Nights”, în 1997. Mark Wahlberg a mai putut fi văzut în „Planeta maimuțelor”, „Jaf în stil italian”, „Lunetistul”, „Max Payne”. În afară de drama supranaturală „Din Raiul meu/ The Lovely Bones”, în regia lui Peter Jack-son, el mai joacă în comedia romantică „Date Night”, în regia lui Shawn Levy. Rhea Durham, în vârstă de 31 de ani, este top model. A apărut pe copertele mai multor publicații celebre - Vogue, Marie Claire, ELLE - și a făcut parte dintre modelele care au prezentat lenjerie la ediția din 2001 a Victoria’s Secret Fashion Show.