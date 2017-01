Mark Owen s-a internat la dezalcoolizare

15 Martie 2010

Cântărețul britanic Mark Owen, unul dintre membrii trupei Take That, s-a internat, vineri, într-o clinică de dezalcoolizare, încercând astfel să își salveze căsnicia, după ce a recunoscut că a avut cel puțin zece aventuri în ultimii cinci ani, informează dailymail.co.uk. Potrivit presei britanice, cântărețul în vârstă de 38 de ani a fost obligat de soție să ia această decizie și să pună capăt relației de cinci ani pe care a avut-o cu contabila familiei, Neva Hanley, o tânără în vârstă de 24 de ani. După ce a fost dat afară din propria casă de soția lui, Emma, Mark Owen s-a internat vineri seară într-o clinică specializată în tratarea dependenței de alcool. Potrivit unor surse, cântărețul britanic va urma un program de „terapie intensivă”, pentru a învinge și celelalte tipuri de dependență de care suferă. „Mark a luat această decizie dificilă de a se interna într-o clinică pentru a se trata de problemele pe care le are, inclusiv de dependența de alcool. Evident, el va avea mult de lucru și are nevoie de un ajutor urgent. Emma este devastată, l-a dat afară din casă pe Mark și a renunțat să mai poarte verigheta. Totul este încă neclar pentru ea. Încă nu știe dacă va alege să lupte pentru a-și salva mariajul sau să îl părăsească pe Mark”, a declarat un bun prieten al cântărețului britanic.