Mark Owen s-a căsătorit cu Emma Ferguson

Ştire online publicată Marţi, 10 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul britanic, membru al trupei Take That, s-a căsătorit, duminică, în Scoția, cu iubita sa, actrița Emma Ferguson, informează femalefirst.co.uk. Potrivit presei britanice, câteva sute de fani s-au adunat în fața bisericii din parohia Cawdor, din Scoția, pentru a asista la căsătoria starului pop, care a sosit la ceremonie însoțit de colegii săi din trupa Take That - Gary Barlow, Howard Donald și Jason Orange. De asemenea, cântărețul Robbie Williams, care a părăsit Take That în 1995, pentru a urma o carieră solo, a sosit în Scoția, la bordul unui avion particular, pentru a fi prezent la căsătoria fostului său coleg de trupă cu actrița Emma Ferguson. Mark Owen și soția lui au preferat să organizeze o ceremonie res-trânsă, la care au participat doar 50 de invitați, printre care s-au aflat și cei doi copii ai cuplului, Elwood și Willow Rose. Petrecerea de după ceremonia religioasă a avut loc la Castelul Cawdor, unde, potrivit presei britanice, componenții trupei Take That au cântat câteva dintre hiturile lor. Membrii Take That s-au reunit în 2006, fără Robbie Williams, la aproape 11 ani de la destrămarea trupei. Gary Barlow, Jason Orange, Mark Owen și Howard Donald au avut un enorm succes după reunirea trupei, în 2006, iar albumul cu care au revenit pe scenă, „Beautiful World”, s-a vândut în peste trei milioane de exemplare. Cel mai recent material discografic al lor, „The Circus”, a fost vândut în peste 500.000 de copii în primele două săptămâni de la lansare, iar biletele pentru concertele din turneul lor de promovare s-au epuizat de fiecare dată în doar câteva minute.