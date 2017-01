Marius Moga: „O mai iubesc pe Iulia”

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Marius Moga a recunoscut că încă are sentimente puternice pentru Iulia Vântur, iubita de care s-a despărțit anul trecut, după patru ani de relație. Nu știe exact cât timp s-au iubit și nici data despărțirii, însă Marius Moga știe sigur că sentimentele lui pentru Iulia Vântur sunt la fel de puternice ca atunci când formau un cuplu.„Sincer, o mai iubesc pe Iulia. Când stai lângă cineva multă vreme, așa se întâmplă. Noi nu am aruncat cu cratițele unul după altul. Am fost împreună vreo patru ani, cam așa, ne-am despărțit - nu mai știu - anul trecut, în vară”, a declarat artistul la Kanal D.„Nu s-a întâmplat să nu mai știm unul de altul. Nu ne-am greșit unul altuia. Dacă e vreo femeie de la care am învățat, în afară de mama, aceasta a fost Iulia. Ea m-a domesticit. [...] Păstrăm legătura, am fost la teatru, la piesa în care joacă. Am vorbit săptămâna trecută cu ea”, a recunoscut Marius Moga.Iulia Vântur i-a fost mereu o sursă de inspirație, multe dintre piesele lui de succes fiind scrise gândindu-se la ea. Cu toate acestea, Moga susține că dacă ar vedea-o acum în brațele altui bărbat nu ar mai fi deranjat. Marius Moga și Iulia Vântur au avut o relație de patru ani, încheiată anul trecut, când cei doi, de comun acord, au hotărât că proiectele lor sunt diferite și că e mai bine ca fiecare să meargă pe drumul lui.