Marius Moga, nominalizat la premiile Grammy

Ştire online publicată Marţi, 11 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Albumul celor de la Maroon 5, Overexposed, printre ai cărui compozitori se numără și Marius Moga, a fost nominalizat la Premiile Grammy pentru „Best pop vocal album”.„Ieri dimineață eram acasă și eram destul de trist că la mine nu a venit Moș Nicolae. Mă și gân-deam… am plecat din Alba Iulia la 18 ani, am venit în București, am plecat în America… unde să mă mai găsească?! Pe seară însă am văzut că Moșul a venit și la mine: am primit e-mailul care mă anunța această nominalizare și mă invită la Premiile Grammy. În cazul în care Maroon 5 va câștiga, toți compozitorii care au lucrat la acest album vor urca pe scenă, asta e tradiția”, a declarat Marius Moga.„Această nominalizare înseamnă foarte mult pentru mine. Visul oricărui muzician este să se afle pe listele de la Grammy. Dacă albumul pentru care am lucrat va câștiga premiul, voi continua să compun, dacă nu, voi continua să compun”, a mai adăugat el.