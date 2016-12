Marina Dina: „Nu pot sta lângă un bărbat sărac“

Ştire online publicată Vineri, 18 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Marina Dina este o femeie frumoasă și se pare că mizează pe acest atu atunci când își alege iubiții. Bazându-se pe calitățile ei fizice, blonda are lipici la toate categoriile de bărbați, însă recunoaște că cei care o atrag sunt masculii potenți financiar.După un an în care a dispărut de pe sticlă, Marina Dina revenit, la invitația fostului ei șef, Mihai Morar, în cadrul emisiunii „Răi, da’ buni”. Moderatorul a întrebat-o pe blondă ce importanță are potența financiară în alegerea unui partener.Într-un acces de sinceritate, Marina nu a spus clar dacă poate trăi cu o persoană săracă, dar că nu a fost pusă în situația de a fi lângă un astfel de bărbat.„Nu am fost pusă în situația asta. E adevărat că am cunoscut mulți bărbați, care îmi sunt apropiați, dar nu pot să spun nici că da, nici că nu. Dacă aș avea o situație financiară bună, cred că da”, a declarat Marina Dina.