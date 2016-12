Marina Dina, în lacrimi pentru că nu îşi găseşte job

Marina Dina, în lacrimi pentru că nu își găsește job

Ştire online publicată Vineri, 20 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Marina Dina nu isi gaseste de munca, ea dorind sa continue o cariera in televiziune, insa nu pe acelasi post.La numai o luna dupa ce a parasit scaunul de asistenta de la "Rai da Buni", Marina Dina a marturisit in emisiunea "Draga mea prietena" de la Kanal D ca isi doreste foarte mult sa lucreze pe post de prezentatoare TV.In timp ce isi spunea framantarile, vedeta a izbucnit in plans:"Imi doresc sa fiu mai mult decat o asistenta, sa demonstrez ca pot sa fac mai mult decat sa stau dragut pe un scaun si sa zambesc! Mi-ar placea sa lucrez tot intr-o emisiune de divertisment, pentru ca mi se potriveste, dar sunt deschisa si catre alte idei. Cred ca in principu as putea face destul de multe lucruri, iar tot ce nu stiu sa fac in momentul asta, pot sa invat, pentru ca am aceasta capacitate", a spus fosta asistenta de la "Rai da Buni".