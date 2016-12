Marina Almăşan, despre căsătoria Andreei Marin: "Recunosc, mi-a trecut şi mie prin minte"

Marina Almășan, despre căsătoria Andreei Marin: "Recunosc, mi-a trecut și mie prin minte"

Ştire online publicată Vineri, 10 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin a decis să-și refacă viața alături de medicul turc Tuncay Ozturk. Cei doi și-au unit recent destinele. Despre căsătoria celor doi vorbește și Marina Almășan în editorialul său din www.ziarulring.ro."I-am fost susținătoare fățișă - și îi sunt încă - în pasul decisiv pe care l-a făcut, anul trecut, în mariajul cu Bănică, pas care a învolburat întreaga media românească. Așadar, nu pot decât să mă bucur pentru noul început al Andreei, să vă asigur (și de data aceasta, din proprie experiență) că femeile de carieră, oricât de puternice, de hotărâte și de independente ar fi, tânjesc, în sinea lor, după acea oază de sensibilitate, dragoste și romantism care să le împlinească viața.Andreea se pare că a găsit-o, din nou, chiar dacă i se spune "te iubesc" în engleză, în limba lui Suleyman sau chiar și într-o românească stricată.Recunosc, mi-a trecut și mie prin minte faptul că acest mariaj intempestiv poate nu a urmărit decât să-l calce pe bombeurile bine lustruite pentru concert ale lui Bănică. Dar, analizând-o bine pe Andreea (atât cât am apucat eu s-o cunosc), ușor-ușor am eliminat această ipoteză. Poate doar viteza de oficializare a relației lor a avut ceva dependență de dorința de răzbunare. Nu și intensitatea sentimentelor.Sunt sigură că, măcar în această direcție, sinceritatea Andreei este maximă și femeia este chiar fericită... Așadar, Andreea, lasă câinii să latre și mână înainte caravana iubirii tale!", a comentat Marina Almășan, citată de libertatea.ro.