Mariana Moculescu: La 18 ani a fost cât pe ce să fiu violată, la Constanţa

Mariana Moculescu: La 18 ani a fost cât pe ce să fiu violată, la Constanța

Ştire online publicată Joi, 21 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mariana Moculeascu a dezvăluit la emisiunea "Un show păcătos" de aseară, un moment mai puțin plăcut din adolescența ei. "Înainte să-l cunosc pe Moculescu, cu vreo 3-4 luni, am avut o tentativă de viol la mare, când aveam 18 ani. La vârsta aceea eram fecioară. Un interlop al Constanței a fost prins datorită mie. Tipul respectiv a stat la poarta Ablă din luna august și până în decembrie. Și când am fost întrebată în instanță dacă îi iert, am zis că da. Doar prin inteligență am scăpat cu viață. Am fost răpită de patru turci constănțeni. Am reușit prin modul cum am tratat să rămân cu unul singur, care a și fost arestat. Am fost răpită din fațaTUI-ului din Constanța", a spus Moculeasca.