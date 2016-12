Mariana Moculescu este însărcinată

Ştire online publicată Luni, 19 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mariana Moculescu a fost invitată la emisiunea Simonei Gherghe unde a declarat că s-ar putea să fie însărcinată. Pentru că are grețuri și pofte și nu se simte tocmai bine, Moculeasca spune că s-ar putea să aibă chiar o sarcină toxică. "Am grețuri, vărsături de câteva zile. Am și pofte, dar mă abțin pentru că trebuie să am grijă de siluetă. Nu am pofte foarte ciudate: fructe, banane, portocale. S-ar putea să am o sarcină toxică", a spus aceasta.Deocamdată, tatăl copilului este ținut secret, iar Mariana Moculescu a declarat în cadrul emisiunii de la Antena 1 că acesta nu știe deocamdată că ea ar fi însărcinată și că o să-l anunțe când va fi sigură de acest lucru, după ce va face un consult medical. Ea a ținut însă să precizeze faptul că: "Marian Niculescu nu este tatăl copilului și nici Cristi Marin nu e".