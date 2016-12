Marian Ionescu are erecţie când cântă la pian

Marian Ionescu are erecție când cântă la pian

Ştire online publicată Joi, 06 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Femeile care au trecut prin patul lui Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, spun despre acesta că simte atât de profund muzica încât are erecție în momentul în care cântă la pian. În ciuda faptului că a fost căsătorit mai bine de douăzeci de ani cu Adriana, mama fiului său, Marian Ionescu nu a avut probleme să se bucure de o viața de burlac. Și pentru că este un bărbat frumos, femeile nu i-au lipsit și nici nu au fost greu de cucerit, lăsându-se fermecate încă de la prima vedere.Catinca Roman, Loredana, Geanina Corondan, Anna Lesko sau Crina Abrudan sunt doar câteva dintre celebritățile care i-au căzut în mreje.Potrivit barfelor apărute de curând, Marian Ionescu are o personalitate cu adevărat fascinantă, fiind un romantic incurabil, iar modul preferat de relaxare este cântatul la pian, scrie showbiz.Artistul își exersează seară de seară talentul și se pare că trăiește atât de intens muzica, încât are și erecție în momentele respective, modul său de relaxare funcționând, spun unii și alții, și ca un preludiu excelent.