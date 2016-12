Mariah Carey acordă exclusivitate Bibliei

Ştire online publicată Vineri, 19 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Mariah Carey, în vârstă de 38 de ani, a mărturisit că nu are prea mult timp la dispoziție pentru lectură, însă de câte ori are ocazia citește Biblia: „Singura carte pentru care îmi fac timp este Biblia”, a declarat Mariah Carey, care nu are timp să citească nici măcar în vacanță. „Nu am prea mult timp liber, însă încerc să mă asigur că sunt perioade în care nu trebuie să fac nimic. Cel mai bine este să plec în vacanță. Ador stațiunile tropicale și să înot în mare”, a mai spus cântăreața. Recent, au existat speculații privind o carte care povestește în detaliu viața artistei și pe care vedeta încearcă să o împiedice să ajungă sub tipar. Potrivit unor surse apropiate cântăreței, Mariah Carey este îngrijorată în legătură cu ceea ce ar putea apărea în această carte cu privire la relația sa cu producătorul Damion „Damizza” Young. Acesta a făcut public, recent, faptul că vrea să facă dezvăluiri despre relația de patru ani pe care a avut-o cu Carey. Totuși, avocatul artistei i-a scris o scrisoare lui Young în care îi amintește despre clauza de confidențialitate a unui contract semnat cu Mariah Carey, care nu îi permite să facă publice informații despre ea. Cel mai recent film al cântăreței Mariah Carey, intitulat „Tennessee”, în care ea joacă rolul unei chelnerițe care și-a distrus cariera de cântăreață din cauza unui mariaj nefericit, va avea premiera în cadrul Festivalului de Film Tribeca din New York.