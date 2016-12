Maria Radu s-a distrat cu 1.800 de euro în Grecia

Ştire online publicată Vineri, 12 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Maria Radu a plecat la drum împreună cu o prietenă din copilărie. După 12 ore de condus, cele două s-au oprit în peninsula Kassandra, iar a doua zi au plecat în recu-noaștere.„Ne doream să găsim un loc cât mai liniștit. Am închiriat o casă absolut superbă, era lângă mare, avea grădina interioară și piscină din piatră cioplită. Făceam plajă în orele permise, înotam și apoi mâncam la o tavernă recomandată de prietenii pe care ni i-am făcut fără prea mari eforturi. Taverna era o afacere de familie. Am făcut cunoștință cu bucătarul, o bomboană de băiat, care ne răsfăța cu feluri de mâncare din pește, fructe de mare, sucuri naturale freshly squeezed și cântece… la desert”, a spus solista pentru Showbiz.ro.La capitolul experiențe palpitante, Maria bifează plimbarea cu yahtul, baia în larg - cu plonjeu de pe punte, șampania băută în razele soarelui, cumpărăturile din piața de vechituri sau glumele localnicilor… într-o engleză delicioasă.Maria nu a uitat nici de cei apropiați. „Am cumpărat pentru prietenii mei suveniruri comestibile: miere de cimbru, de lavandă, flori de portocali, condimente și plante aromate, dulciuri tradiționale, ulei de măsline. Am fost impresionată de atitudinea extrem de prietenoasă a localnicilor”. Cântăreața a cheltuit în Grecia în jur de 1.800 de euro.