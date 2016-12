MARIA MARINESCU DIVORŢEAZĂ de soţul aflat în închisoare

MARIA MARINESCU DIVORȚEAZĂ de soțul aflat în închisoare

Ştire online publicată Marţi, 04 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

MARIA MARINESCU DIVORȚEAZĂ de Frank Colin, acesta fiind arestat si inchis in Franta de un an, intr-un dosar de trafic de cocaina.Mai exact, sotul Mariei Marinescu este considerat de anchetatori capul retelei de trafic de droguri, ce avea scopul de a aduce la Saint Tropez 680 de kilograme de cocaina, din Republica Dominicana, droguri in valoare de peste 20 de milioane de euro.“Este adevarat, divortam. Acest lucru nu este un subiect nou in familia noastra, in ultimul an am discutat de multe ori acest aspect. Avand in vedere ca avem un copil pe care amandoi vrem sa il protejam si incercam sa il tinem cat mai departe de de realitatile complicate ale vietii, am decis cu cateva luni in urma, de comun accord, sa divortam.Nu a fost o decizie usoara, dar ne-o asumam, pentru ca interesele copilului sunt primordial pentru orice parinte. Nu cred ca aspect si detalii din viata noastra private, altele decat ce va pot spune acum, ar trebui sa intereseze opinia publica”, a declarat Maria Marinescu, citată de cancan.ro.