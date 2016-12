Marcel Toader şi noua iubită: "Dacă Gabriela mai vrea ceva de aici, nu mai are ce..."

Marcel Toader și noua iubită: "Dacă Gabriela mai vrea ceva de aici, nu mai are ce..."

Ştire online publicată Vineri, 20 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Marcel Toader și actuala lui iubită, Mirela Constantin, au cheltuit 250 de milioane de lei pentru a șterge orice urmă lăsată de Gabriela Cristea din apartamentul în care prezentatoarea Tv a locuit cu rugbystul, scrie click.ro, în exclusivitate.„Am aruncat tot ce e vechi: farfurii, oale, cearceafuri. Nu mai e nimic. Gabriela dacă mai vrea ceva de aici, nu mai are ce că e totul la gunoi. Eu am vrut să renovez anul trecut. Să dau o zugrăveală, să reînnoiesc parchetul, dar am stat mai mult la mare. Am aruncat absolut tot. Am refăcut tot: lumini, patul, tot. Este un pat tare, pentru că nu e indicat să fie moale. Eu am avut probleme cu coloana și am zis să fie bine așa. Dressingul nu l-am schimbat, pentru că nu l-am putut scoate din perete. Gabriela n-a pus mâna pe mop niciodată", a spus Marcel Toader, scrie click.ro.