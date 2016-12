Marcel Toader: „Nu am iubit-o niciodată pe Gabriela Cristea“

Scandalul dintre Gabriela Cristea și Marcel Toader devine din ce în ce mai amplu. Ambii au ajuns să își aducă acuzații grave unul celuilalt și se pare că nu mai este cale de împăcare. Marcel Toader a declarat într-o emisiune TV că este hotărât ca separarea sa de Gabi Cristea să fie definitivă, ba mai mult, a acuzat-o pe aceasta că are probleme cu băutura. Acesta a recunoscut într-un mod destul de ciudat că, de fapt, nu a avut niciodată sentimente prea puternice pentru ea. "Nu am iubit-o niciodată! Ne-am despărțit pentru că nu a mai mers și cu asta basta. Nu am înșelat-o niciodată, din contră, sunt un om devotat", a spus Marcel Toader pentru Ring, în contextul în care a fost acuzat de mai multe ori de Gabriela Cristea că a fost un bărbat infidel.