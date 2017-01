Manuela Hărăbor: „O relaţie bazată doar pe iubire nu rezistă“

Manuela Hărăbor: „O relație bazată doar pe iubire nu rezistă“

Ştire online publicată Luni, 28 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

A fost una dintre cele mai frumoase românce, dar și o actriță de succes. Din păcate, gloria a cam rămas în urmă pentru Manuela Hărăbor. Vedeta, care va împlini, pe 2 aprilie, 43 de ani, a învățat însă multe din viața pe care a dus-o. Și-a păstrat farmecul, înfruntând timpul, și se gândește cu nostalgie la iubirile pe care le-a trăit. Și la rolurile care poate vor veni. La patru ani, apărea în „Veronica”, dar nu a rămas doar un copil actor. Manuela Hărăbor a reușit să își cucerească partea ei de glorie mai ales datorită rolului din „Pădureanca”. Avea pe atunci 19 ani și succesul i s-a urcat la cap, după cum mărturisește chiar ea, pentru revista OK!: „Am avut norocul de-a primi un rol memorabil, dar mi-a cam luat mințile. Dintr-o dată, m-am trezit buricul pământului. Am făcut lucruri negândite, m-am luat după sentimente și am făcut greșeli mari. (…) Am greșit în viața personală, pentru că acționam ca Simina și nu ca Manuela Hărăbor”, recunoaște actrița. Nici în dragoste nu a fost extrem de fericită. A trecut prin două căsnicii, iar ceea ce a trăit a învățat-o ceva: „O relație ba-zată doar pe iubire nu rezistă. Și tot timpul va exista competiție între cei doi. Când te căsătorești, trebuie să închizi ochii. Plus că o relație trebuie binecuvântată de Dumnezeu, ca să aibă șanse. (…) Cred în căsnicie, dar am divorțat de două ori, deoarece n-am avut maturitatea de-a înțelege situația. Nu cred în nepotrivirea de caracter, e o găselniță stupidă a vremurilor moderne”, a subliniat Manuela, recunoscând că regretă despărțirea de cel de-al doilea soț, Soli Shaltiel.