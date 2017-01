Manechin celebru, în moarte cerebrală

Ştire online publicată Miercuri, 15 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În vârstă de 29 de ani, manechinul Anna Maria Mostrom se află internată la terapie intensivă după ce a fost lovită în timp ce se plimba pe bicicletă în Roosevelt Island din New York. Un autobuz, care părea că efectuează o întoarcere, a izbit-o cu putere, aruncând-o pe caldarâm. Annei i s-au făcut deja două operații pe creier, dar sunt slabe șanse să-și revină. Părinții ei au sosit deja în grabă, din Suedia, la căpătâiul ei. Poliția investighează cazul, dar deocamdată șoferul nu a fost inculpat, scrie click.ro. Anna Maria Mostrom a concurat la Scandinavia's Next Top Model in 2005.