Mamaia, cartierul general al motocicliştilor

Mamaia, cartierul general al motocicliștilor

Asociația Litoral - Delta Dunării susține și promovează evenimentul Seawolves Bike Fest V - Mamaia 2012, desfășurat în perioada 8 - 10 iunie 2012, o manifestare dedicată iubitorilor de motociclete.Evenimentul se va desfășura în stațiunea Mamaia - Camping Tabăra de Turiști, unde vor avea loc concerte de muzică rock și blues, concursuri moto, paradă moto, artificii, precum și multe alte surprize. Sunt așteptate peste 3.000 de persoane, atât din țară, cât și din străinătate.„Asociația Litoral - Delta Dunării sprijină acest eveniment pentru a treia oară consecutiv deoarece promovarea oricărei acțiuni desfășurate pe litoralul românesc este o modalitate în plus de a atrage cât mai mulți turiști, atât în timpul sezonului, dar mai ales la început de sezon”, a precizat președintele Asociației Litoral - Delta Dunării, Corina Martin.Iată ce își propun organizatorii evenimen-tului: „Seawolves Bike Fest V - Mamaia 2012 își propune ca, pe parcursul a trei zile, să-i reunească la început de sezon estival pe pasionații de motociclete și de muzică rock și blues, pe tinerii care pot învăța să aprecie-ze muzica de calitate și pe toți cei care do-resc să intre în contact cu fenomenul moto”, a precizat reprezentantul Asociației de Tineret Seawolves - Constanța, Lucian Bulac.Invitata principală a ediției din acest an este trupa Zdob și Zdub, însă nu va lipsi nici Silviu Covaci, dar și alte trupe, mai mult sau mai puțin cunoscute: Old No 7, Sukar Nation, Ziua Liberă, The Takeoffs, Words, On Sand, Trooper, Steelborn sau Blind Spirits.