Mama Antoniei se iubeşte cu un puşti de 24 de ani

Mama Antoniei se iubește cu un puști de 24 de ani

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mama Antoniei și-a băgat în sperieți iubitul de 24 de ani, la prima criză de gelozie! Puștiul s-a ascuns sub volan de frică!A devenit cunoscută prin intermediul fiicei sale, dar acum este pregătită să arate și ea ce poate. Rămasă în urmă cu promovarea, mama Antoniei, Denise Iacobescu, trage tare pentru un loc pe prima pagină a tabloidelor. Și se mișcă binișor. A pus mâna pe un tinerel pupăcios și frumușel. Cancan.ro arată primele imagini cu cel mai surprinzător cuplu din lumea mondenă.Se vede cu ochiul liber că Denise sfidează timpul și gravitația la cei 46 de ani ai săi. 39, conform unor declarații...„Tăticul vitreg” al Antoniei are aceeași vârstă cu frumoasa cântăreață: 24 de anișori. Se laudă cu o profesie interesantă: este copilot la o companie aeriană, semn că se descurcă să le ducă pe doamne și domnișoare... dincolo de nori.Puștiul mai are un atu: o face pe mama Antoniei să se simtă ca o adolescentă. A scos-o la plimbare în oraș cu mașina lui, iar apoi a condus-o, galant, acasă. I-a picat fața, însă, la plecare. În loc de sărutări și îmbrățișări, a fost răsplătit cu un scandal monstru.În mașină, la adăpostul nopții, Denise își iese din minți. Gesticulează frenetic și îl ceartă, ca o tânără lovită de gelozie, pe iubitul aflat la volan.Relația nu pare una de ieri, de azi. Mama Antoniei, pe care tânărul ar alinta-o «mami», își permite să-i facă morală iubitului. Iar el o ascultă supus, cu capul pe volan, chiar temător. Căci «Mami» turuie în neștire... De frică se ascunde sub volan, încercând parcă să se ferească de tirul de reproșuri.