„Make it Right” - proiectul lui Brad Pitt şi al lui Bill Clinton

„Make it Right” - proiectul lui Brad Pitt și al lui Bill Clinton

Ştire online publicată Miercuri, 19 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte american Bill Clinton și actorul Brad Pitt s-au întâlnit, la sfârșitul săptămânii trecute, cu sute de voluntari pentru a demara lucrările la un cartier ecologic pentru familii din New Orleans care au fost afectate de uraganul Katrina, în 2005, informează acceshollywood.com. Actorul în vârstă de 44 de ani și Bill Clinton au ajutat, alături de sute de voluntari, la curățarea terenului pe care vor fi construite casele. O fanfară a cântat pe fundal în timp ce Clinton și Pitt i-au salutat pe voluntari și au discutat cu aceștia. Proiectul „Make It Right” al lui Pitt are ca scop revitalizarea zonei Lower Ninth Ward din New Orleans, distrusă aproape în întregime pe 29 august 2005 de uraganul Katrina. Starul hollywoodian intenționează să construiască 150 de case ecologice în acest cartier. La proiect au participat 13 firme de arhitectură, iar prima casă ar putea fi inaugurată în mai 2008. Noile case vor fi ridicate pe piloni pentru a preveni inundațiile. Pitt, care împreună cu actrița Angelina Jolie deține o casă în centrul istoric al New Orleans, Cartierul francez, a spus că noile case vor fi dotate cu sisteme electrice economice și vor fi construite din materiale ecologice, ajungând la un preț de 150.000 de dolari bucata. Pitt s-a zbătut să strângă suma de 5 milioane de dolari pentru proiectul „Make It Right”, care a fost anunțat la New York, în septembrie 2007. Actorul a criticat adesea slabele eforturi depuse de guvern pentru reconstruirea orașului New Orleans. El este un colaborator al organizației ecologice Global Green USA la un proiect separat de construire a unor locuințe ecologice în acest oraș.