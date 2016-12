Magistraţii i-au spulberat ultima speranţă de a-şi recupera fetiţa

Magistrații i-au spulberat ultima speranță de a-și recupera fetița

Ştire online publicată Miercuri, 26 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Roxana Sârbu a pierdut procesul, atacat cu recurs, în care cerea ca fetița sa, Oana, în vârstă de cinci ani, să locuiască la ea. În ultimele opt luni, micuța a stat la tatăl său, omul de afaceri Marcel Sârbu."Custodia este în continuare comună. Le-au luat săptămâni întregi magistraților ca să ajungă la concluzia că recursul formulat de mine este nefondat și nu am niciun motiv să-mi iau fetița acasă. Nu înțeleg decizia lor. Vor să mă vadă în pământ!Pot să-mi întrețin singură copilul, nu sunt o femeie care l-a lăsat și a plecat. Oana a fost crescută de mine, eu o cunosc cel mai bine. Nu am vrut să îngrijorez pe nimeni cu mesajul meu.Sunt oameni care îmi scriu pe Facebook că o văd pe Oana cu tatăl ei în diferite locuri, și acelor oameni m-am adresat să-i transmită că o iubesc, atunci când o văd.Nu vreau ca Oana să creadă că am părăsit-o.Sunt un om cu capul pe umeri, nu aș face vreun gest necugetat. Voi deschide un alt proces, pentru că vreau să se stabilească un program de vizită", a spus Roxana Sârbu, scrie click.ro.