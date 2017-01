Madonna şi Britney Spears, ameninţate cu moartea

Madonna și Britney Spears, amenințate cu moartea

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Madonna și Britney Spears vor „fi decapitate" dacă vor continua să promoveze „cultura satanistă", a amenințat liderul unei grupări teroriste musulmane. Muhammad Abdel-Al, purtător de cuvânt și liderul unui grup terorist palestinian, își dorește ca cele două cântărețe să-și schimbe comportamentul drăcesc, care constă în „prostituție" pe piața muzicală, pentru a-și vinde discurile, dacă nu vor să moară. În cartea „Schmoozing with Terrorists: From Hollywood to the Holy Land of Jihadists Reveal their Global Plans to a Jew!" - este citat Abdel-Al: „Dacă le-aș cunoaște pe târfele astea două, aș avea onoarea, repet, aș avea onoarea, să fiu primul cel care le taie capul Madonnei și al lui Britney Spears dacă vor continua să-și promoveze cultura satanistă împotriva Islamului" . Totuși, Abdel susține că le va da celor două cântărețe ocazia să-și salveze viețile și să-și spele păcatele, convertindu-se religiei islamice. El a mai adăugat: „Dacă nenorocitele astea două tot nu vor să facă nimic pentru a se schimba, ele vor fi pedepsite aspru. Prostituatele trebuie curățate de pe fața pământului. Ceea ce fac ele este tot un fel de armă folosită de poporul american împotriva Islamului". Toate aceste declarații au fost incluse în șocanta carte de către autorul ei, Aaron Klein, care a strâns declarațiile mai multor extremiști musulmani, întrebându-i ce ar face ei dacă în America s-ar impune legea Islamului.