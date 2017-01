Madonna promovează Sun Silk

Ştire online publicată Luni, 17 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Vedeta a semnat un contract cu un important producător de șampoane urmând ca noua ei piesă, „4 Minutes to Save the World”, să fie folosită în spoturile pentru promovarea SunSilk. Denumită „cameleon”, Madonna este apreciată pe site-ul noii campanii SunSilk pentru capacitatea ei de transformare din ’80 până azi. De la muzică la păr, producătorul a făcut foarte ușor trecerea folosind sloganul „Life change = hair change” (Schimbi viața - Schimbi părul) Piesa cântată de Madonna în duet cu Justin Timberlake, „4 Minutes to Save the World”, de pe albumul „Hard Candy”, va apărea în noile reclame ale produselor SunSilk. Încă nu a fost anunțată data la care acestea vor fi difuzate la TV și nici nu se știe dacă producătorul de șampoane se va folosi de reclamele cu Madonna și în România. Albumul „Hard Candy” va fi lansat oficial în România pe 29 aprilie de Europa FM, care va dedica o zi întreagă Madonnei.