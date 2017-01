Madonna nu ştie să îmbătrânească frumos

Specialiștii au decis:

Madonna nu știe să îmbătrânească frumos

Ştire online publicată Marţi, 02 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sport intens, diete drastice, Pilates, yoga, toate acestea sunt armele cu ajutorul cărora Madonna are impresia că luptă împotriva îmbătrânirii. Diva muzicii pop nu a luat, însă, în calcul că aceste exagerări nu au făcut altceva decât să-i accentueze cei 49 de ani. Ultimele apariții ale legendarei soliste au fost șocante. Madonna este piele și os! Și mușchi, desigur! Mulți specialiști în domeniul nutriției și doctori și-au dat cu părerea, în ceea ce privește greșelile cântăreței. Pentru cine are urechi să audă și ochi să vadă! Chirurgul plastician Alex Karidis a găsit explicația masei musculare și osoase mai mult decât evidente, în cazul Madonnei. „Ea nu are strat adipos, din cauza obsesiei sale pentru exerciții și dependenței de dieta macrobiotică. De aceea oasele feței ei sunt proeminente. Și se adaugă și procesul îmbătrânirii. I-aș sugera să apeleze la niște injecții cu botox pentru față. Corpul ei este foarte musculos. Ea probabil că este mulțumită de rezultate, dat fiind că asta și-a dorit întotdeauna", a spus medicul. Și Janey Holliday, antrenor de fitness, a avut dreptul la replică. Potrivit celor spuse de el, Madonna se antrenează zilnic patru ore la sală, la care se adaugă echitația, Pilates și ocupația de mamă. Astfel, timpul de odihnă este limitat, dacă nu aproape inexistent. „Unii spun că Madonna arată minunat, dar eu cred că este mult prea obsedată de corpul ei și de aceea a devenit extrem de musculoasă", a relatat instructorul de sport. Cu privire la îndelung controversatele mâini puternic vascularizate ale vedetei, dermatologul Russell Emerson a găsit cauza. Îmbătrânirea, sportul și reducerea cantității de estrogen, în cazul în care Madonna a ajuns la menopauză, sunt de vină. Hormonul feminin în cantități foarte mici duce la slăbire, ceea ce s-a văzut și la mâinile starului. Sfatul dermatologului: un tratament de colagen, care să-i dea Madonnei un aspect de prospețime. Lipsa proteinelor din alimentație i-au adus Madonnei și un păr lipsit de volum și de strălucire. Pentru că totul pornește de la o hrană sănătoasă, stiliștii sunt de părere că vedeta nu ar trebui să se mai abțină de la proteine și vitamine, a aflat Daily Mail. Nutriționiștii nu au rămas nici ei indiferenți la „fenomenul Madonna", din zilele noastre. Experții în diete îi sugerează cântăreței să o lase mai moale cu cerealele și fasolea și să se concentreze mai mult pe legume, verdețuri și fructe.