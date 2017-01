Madonna îşi va lansa propria linie vestimentară

Madonna își va lansa propria linie vestimentară

Madonna poartă negocieri pentru a-și lansa, în viitorul apropiat, propria ei linie vestimentară, ce va fi comercializată exclusiv în rețeaua de magazine Macy’s, informează accesshollywood. com. Potrivit publicației „Women’s Wear Daily” (WWD), linia vestimentară creată de Madonna va conține diverse modele de haine, accesorii, lenjerie intimă și pantofi. Numele sub care ar putea fi lansată această linie vestimentară sunt „Material Girl” (una dintre poreclele cântăreței în anii ’80) sau „Truth or Dare” (titlul documentarului regizat de Madonna în 1991). Potrivit WWD, Madonna și Macy’s sunt foarte aproape de a semna un contract. Descrisă de numeroase ori drept „una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor”, numită și „Queen of Pop (Regina Pop-ului)”, Madonna este și cea mai bine vândută cântăreață a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie anul trecut, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. În august anul trecut, Madonna a concertat la București, în cadrul turneului „Sticky & Sweet”.