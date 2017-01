Mădălina Pamfile şi-a cunoscut socrii

Mădălina Pamfile și-a cunoscut socrii

Ştire online publicată Marţi, 06 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mădălina Pamfile a povestit pentru Libertatea că s-a decis să se mute cu iubitul ei, fotbalistul Claudiu Belu, în apartamentul lui din Timișoara numai pe perioada verii, până în luna octombrie, când vor începe cursurile la facultate.Deși pentru ea e vacanță, Mădălina nu are planuri de călătorie: „Nu se pune problema să mergem în vacanță, deoarece Claudiu are meciuri toată vara, iar timp liber are doar o zi, așa că nici la mare nu putem pleca deocam-dată”.Pamfile spune că i se pare prea devreme să se gândească la căsătorie. Dar asta nu a împiedicat-o să-i cunoască pe părinții iubitului ei:„I-am cunoscut pe părinții lui, iar aceștia mă plac” a declarat Mădălina pentru Libertatea.