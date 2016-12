Mădălina Pamfile: „Mulţi bărbaţi vor să fie cu mine, dar eu sunt greu de suportat“

Mădălina Pamfile: „Mulți bărbați vor să fie cu mine, dar eu sunt greu de suportat“

Mădălina Pamfile este singură din nou. Bruneta s-a despărțit de iubitul ei, Claudiu Belu, fost jucător al Concordiei Chiajna și actual fundaș la ACS Poli Timișoara. Mădălina a mărturisit că îi este greu să se obișnuiască fără un om lângă ea. „M-am învățat să mă trezesc lângă el, să mă sune. O să stau singură o perioadă. E greu acum să o iau de la zero. Să demonstrez, să conving pe cineva cum sunt eu cu adevărat”, a spus Mădălina la Antena 1.„Nu îmi place să mă streseze cineva. Eu am avut mereu libertate. Nu am pe nimeni acum. M-am despărțit de 2-3 săptămâni, nu am pe nimeni în vizor. Mulți bărbați vor să fie cu mine, dar eu sunt greu de suportat”, a mai spus ea.„Claudiu este un băiat foarte gelos. Eu nu am probleme din acestea. Mai ieșim prin cluburi și dacă mă uit într-o parte pur și simplu, fără motiv, lui i se pare că e grav și îmi reproșează. Așa începe ciondăneala”, spunea Pamfile, în perioada când avea o relație cu fotbalistul.