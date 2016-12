Mădălina Ghenea: „Sufăr de singurătate“

Ştire online publicată Luni, 20 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre cele mai frumoase femei născute în România, Mădălina Ghenea, a vorbit pentru revista Ok! România despre relația ei cu starul american Gerard Butler.Românca în vârstă de 26 de ani a făcut dezvăluiri despre viața ei și despre re­lația cu Gerard Butler, de care s-a zvonit că s-ar fi despărțit.Întrebată ce anume voia să spună prin declarația „Aceasta este o perioadă dificilă din viața mea”, Mădălina a explicat: „Dumnezeu a vrut să călătoresc în cele patru colțuri ale lumii, dar să mă tot despart de oameni și de locuri. Îmi e din ce în ce mai greu. La 14 ani, când am plecat de acasă, vedeam totul altfel. Nu vedeam răutatea, agresivitatea, suficiența, lipsa de educație, prostia. Tot acest succes este rezultatul a 11 ani de muncă cinstită și a stârnit multă invidie. Am satisfacția că nu am făcut compromisuri, că nu am trădat credința mea și tot ce am mai sfânt, că nu mi-am vândut sufletul. Este una dintre cele mai bune perioade de lucru din viața mea, perioadă în care am posibilitatea să aleg. Și aleg frumosul și ceea ce iubesc, nu banii. Și nu e ușor! Este și perioada în care petrec din ce în ce mai puțin timp cu cei dragi. Singurătatea este greu de suportat. Încă mă mai minunez când un prieten mă trădează, tot nu mă obișnuiesc. Zilele astea sufăr de singurătate. Aș vrea să-i am pe cei pe care îi iubesc mereu lângă mine. Îmi e teamă că o să-i pierd, că nu am stat cât merită cu ei”, citează click.ro.