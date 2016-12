Mădălina Ghenea: „Nu e uşor să fii femeie fatală“

Mădălina Ghenea: „Nu e ușor să fii femeie fatală“

Ştire online publicată Vineri, 22 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mădălina Ghenea a ezitat când regizorul Richard Shepard i-a sugerat că ar fi perfectă pentru rolul Paolinei, femeia fatală din comedia britanică Dom He-mingway, însă acum chiar nu regretă că a acceptat contractul.Mădălina a povestit pentru cinemagia.ro câteva lucruri despre acest rol care i s-a potrivit ca o mănușă: „Nu e ușor să fii femeie fatală. Nu vreau să compar acest personaj cu niciun altul, dar am încercat s-o conturez, să-i găsesc esența, m-am uitat la multe filme, am observat multe personaje diferite. Într-un fel, m-am atașat de ea. Și sunt sigur că și publicul o să facă o pasiune pentru Dom, rol interpretat de Jude Law, căci, în pofida felului în care arată, nu ai cum să nu te îndrăgostești de el!”, scrie showbiz.ro.