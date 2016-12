Mădălina Ghenea l-a înnebunit şi pe actorul Adrien Brody

Mădălina Ghenea l-a înnebunit și pe actorul Adrien Brody

Ştire online publicată Vineri, 16 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Madalina Ghenea continua sa faca furori in randul actorilor burlaci de la Hollywood.Frumoasa romanca despre care s-a zis ca ar fi iubita celebrului Leonardo Di Caprio, e dorita de o multime de barbati. Mai nou, un alt actor de la Hollywood, Adrien Brody, care a luat premiul Oscar pentru impresionantul rol din filmul "Pianistul", a pus ochii pe ea.Potrivit ziarului Libertatea, Ghenea si Brody au fost prezenti amandoi la petrecerea de lansare a calendarului "Pirelli 2012", unde se pare ca au flirtat mai toata seara. Actorul a curtat-o insistent pe Madalina Ghenea, care parea ca se simte bine si nu era deloc indiferenta la avansurile acestuia. Romanca a debutat anul acesta in actorie, jucand in filmul "I soliti idioti'.