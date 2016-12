Mădălina Ghenea face lumină în relaţia cu Gerard Butler

Mădălina Ghenea face lumină în relația cu Gerard Butler

Ştire online publicată Marţi, 03 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mădălina Ghenea, una dintre cele mai apreciate vedete de naționalitate română de peste hotare, a vorbit într-un recent interviu pentru o publicație din Italia despre viața sa amoroasă care este destul de neclară în ultima vreme.Ghenea, care a făcut vâlvă în toată presa după ce a ieșit la iveală că are o relație cu faimosul actor Gerard Butler, nu a făcut des declarații despre viața sa amoroasă și de multe ori a lăsat loc la interpretări.Așa se face că după ce în primă fază a lăsat să se înțeleagă că relația ei cu Butler este destul de fericită, au apărut dovezi potrivit cărora nici unul nici celălalt nu ar fi fost fideli unul altuia. Este vorba de diferite momente în care fie Gerard a fost foto-grafiat în compania altor fe-mei, fie Mădălina în compania altor bărbați.Cu toate acestea, în interviul recent, mai sus menționat, Mădălina dă de înțeles că, de fapt, relația ei cu Gerard Butler este cât se poate de fericită și sănătoasă. Mai mult decât atât, ea a dat câteva detalii despre felul în care o afectează povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Butler.„Este prima dată când iubitul meu este mai bătrân decât mine, el are 44 de ani. Eu văd ca fiind un lucru foarte bun, faptul că este mai bătrân decât mine. Tocmai datorită acestui lucru am foarte multe de învățat de la el”, a spus Mădălina Ghenea, întărind ideea că este cât se poate de fericită alături de actualul ei iubit, Gerard Butler, scrie click.ro.