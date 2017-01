Mădălina Ghenea, curtată de un fost iubit

Ştire online publicată Luni, 12 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa Mădălina Ghenea lasă amintiri de nezdruncinat în sufletul foștilor ei iubiți. Un exemplu în acest sens este fotbalistul Marco Borriello, cu care fotomodelul a avut în trecut o relație. Se pare că jucătorul Romei nu a uitat-o nici acum pe actuala iubită a lui Gerard Butler și chiar a dat public de înțeles că Mădălina a rămas în sufletul lui și acum. Atacantul a ales numărul 88 pe tricou pentru sezonul următor, iar presa italiană speculează că acest gest are legătură directă cu românca, născută pe 8.8.1988.„Am ales acest număr pentru că îmi amintește de o persoană foarte dragă mie”, a spus Borriello, potrivit presei din „Cizmă”.În 2010, Mădălina a început o relație cu Marco Borriello, atacant la AS Roma. Presa italiană susținea la acea vreme că românca s-a cuplat cu Borriello doar pentru a-și promova imaginea în peninsulă și a reușit. Aventura cu fotbalistul Romei s-a consumat în trei luni, între octombrie și decembrie 2010, dar efectele se simt încă din plin, Mădălina fiind asaltată cu oferte de casele de modă. În prezent, Mădălina Ghenea are o relație cu actorul Gerard Butler.