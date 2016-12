Mădălina Ghenea: "Acum ştiu că iubirea a doi oameni în esenţa ei ultimă e taina lor"

Mădălina Ghenea: "Acum știu că iubirea a doi oameni în esența ei ultimă e taina lor"

Ştire online publicată Vineri, 04 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La cei 26 de ani, românca Mădălina Ghenea e decisă să-și facă ordine în viață. După despărțirea de actorul Gerard Butler (44 de ani), în cursul anului trecut, actrița a decis să ia o pauză în carieră și a refuzat toate ofertele, cu atât mai mult cu cât s-a confruntat și cu probleme de sănătate. Vedeta a acceptat să vorbească despre toate acestea, dar și despre celebritate și supliciile ei într- un amplu interviu pentru cel noul număr al revistei Viva!.Vedeta spune că despărțirea de iubitul ei Gerard Butler a făcut-o mai înțeleaptă, iar acum e pregătită pentru un nou început: “Nu am crezut că viața mea personală ar putea fi atât de interesantă pentru presă, că-mi va fi analizată. Acum știu că iubirea a doi oameni în esența ei ultimă e taina lor. Împărtășirea ei altora poate fi fatală la 26 de ani, când vrei să fii recunoscută ca actriță, dar ai o relație cu o persoană mult mai puternică mediatic decât tine”, a spus românca.Dar ea a vorbit și despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: “În luna septembrie 2013, viața m-a luat prin surprindere cu niște probleme de sănătate și a trebuit să iau pauză forțat. Din septembrie până de curând am refuzat absolut orice ofertă de lucru”, a mai adăugat vedeta.Acum însă, actrița a depășit atât momentul despărțirii de faimosul iubit, cât și problemele de sănătate, iar de curând a acceptat să revină pe platourile de filmare, confirmând deja aparițiile în două noi filme.“Celebritatea e un mod de viață. Are mari avantaje și foarte mari dezavantaje și, cel mai important, pare poleită cu aur, pentru că oamenii îi observă din exterior numai partea frumoasă, strălucitoare. Din păcate, nu e chiar așa”, a mai spus cu amărăciune vedeta, citează libertatea.ro.