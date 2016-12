Mădălina Ghenea a izbucnit. Ce mesaj a transmis pe Facebook

Ştire online publicată Miercuri, 27 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

De-a lungul timpul au apărut tot felul de zvonuri despre Mădălina Ghenea, unele adevărate, unele nu. Sătulă să fie cuplată de către presă cu tot felul de persoane, cu care este văzută pe la diverse evenimente, Ghenea a lăsat pe pagina ei de Facebook un mesaj lămuritor."Dragii mei,Mă simt obligată, din respect față de Paul Haggis, să vă transmit acest mesaj: NU am o relație cu Paul Haggis , NU am avut niciodată o relație cu Paul Haggis si NU am o relație in acest moment. In ultimul an l-am văzut doar pentru câteva minute in cadrul unui festival de film, unde împreuna am înmânat un premiu. Si inca ceva, as mai vrea sa clarific câteva lucruri vizavi de articolele apărute in acest an. NU am născut, NU am un copil, NU am avut o relație cu Pietro Tavallini, este un bun prieten si va asigur ca NU este traficant de droguri, NU am dat in judecată grupul Medusa, contractul pentru filmul I Soliti Idioti este semnat cu Tao 2, NU cu Medusa, si nu in ultimul rand scenariul filmului Dom Hemingway este scris de Richard Shepard, NU de catre Paul Haggis(informatie confirmata de site-ul IMDB)", a scris ea pe Facebook.