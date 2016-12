Mădălina Ghenea a ieşit plângând dintr-o clinică ginecologică

Mădălina Ghenea a ieșit plângând dintr-o clinică ginecologică

Ştire online publicată Marţi, 21 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Momente tensionate pentru Mădălina Ghenea și iubitul ei, actorul irlandez Michael Fassbender. Cei doi au fost surprinși, în urmă cu o săptămână, în timp ce se aflau în una dintre cele mai cunoscute clinici de ginecologie și pediatrie din Italia.Informația a fost furnizată publicației levipere.com de către una dintre cititoare, care se afla în clinică chiar în timpul vizitei celor două vedete."L-am întâlnit în această dimineață pe Fassbender împreună cu iubita lui. Este drăguță. Am recunoscut-o pentru că cineva i s-a adresat pe nume - Mădălina (am căutat cu Google și am văzut că este o actriță de origine română). Mă aflam în Mangiagalli (spitalul pentru copii) cu fetița mea, chiar în secția de pediatrie/ginecologie. Cei doi au venit în mare grabă, cel mai probabil de la camera de gardă (asistenta a spus "cod roșu"). Nu am stat prea mult să îi urmăresc, pentru că, fără îndoială, nu treceau prin momente tocmai fericite. Îndată ce a ieșit din cabinet, ea a început să plângă, iar el era vizibil încordat, dar a început să o consoleze. Nu vreau să ghicesc de ce se aflau acolo, dar sunt puține variante de răspuns...", a scris cititoarea revistei Le Vipere.Nu a trecut mult de când s-a despărțit de scoțianul Gerard Butler și Mădălina Ghenea iubește din nou. Românca în vârstă de 25 de ani are o relație frumoasă are o frumoasă relație cu irlandezul Michael Fassbender, cu 11 ani mai în vârstă decât ea. Cei doi nu se mai ascund și, de când au fost surprinși de paparazzi pe străzile din Milano, au recunoscut că se iubesc, scrie libertatea.ro.