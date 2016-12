Mădălin Voicu, tată pentru a cincea oară

Sâmbătă, 15 Septembrie 2012

Mădălin Voicu (60 de ani) a devenit tată pentru a cincea oară. Iubita lui, Carmen Olteanu (33 de ani), cu care are o relație de 8 ani, a mai născut un băiețel, miercuri la ora 9.45. Bebelușul lui Mădălin a avut la naștere 3,98 kg și 57 de cm, și va purta numele de Ion. Nașterea a fost naturală.„Sunt tată pentru a cincea oară, și mai am un băiat, așa cum îmi stă mie bine. Carmen este încă în spital, a intrat în travaliu marți, la miezul nopții, dar am dus-o la spital la ora 4.00 dimineața. A născut în jurul orei 9.00, natural, așa cum se naște la noi. Sunt foarte bucuros și foarte mândru de băiatul meu, dar și de Carmen. Copilul se va numi Ion, un nume internațional, dar de rezonanță. Mie nu-mi plac prenumele astea noi, care sunt la modă. Mă bucur că Ștefan (n.r. - primul fiu al lui Mădălin cu Carmen), care are 3 ani, va crește alături de un frate. Sper să trăiesc cât mai mult să-i văd pe toți la casele lor”, a declarat Mădălin pentru Libertatea.Cu fosta soție, Adriana, îi mai are pe Mădălin Voicu jr, muzician ca și tatăl său, pe Ioana și pe Tudor. Ștefan, care s-a născut în 2009 este rodul iubirii politicianului cu pictorița Carmen Olteanu. Mezinul lui Mădălin, Ion, va fi botezat de impresarul de fotbal Giovani Becali și de doctorul Dan Huth, medicul de familie al politicianului.Gurile rele spun că deputatul ar mai avea doi băieți dintr-o relație din tinerețe, însă el nu a recunoscut niciodată paternitatea acestor copii.