Mădălin Ionescu şi Cristina Şişcanu, după un an de căsnicie

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, după un an de căsnicie

Ştire online publicată Miercuri, 13 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Soția lui Mădălin Ionescu a lăsat un mesaj usturător pentru toți cei care i-au hulit și au avut numai cuvinte urâte la adresa lor. Cu oca-zia aniversării a unui an de căsnicie, aceasta se declară la fel de îndrăgostită ca la început.„Ceea ce nici paparazzi nu au văzut...Așa a început totul... Astăzi se face un an de la nunta noastră, nici nu știu când a trecut și totuși parcă suntem împreună dintotdeauna... Ne-au hulit, ne-au desființat, ne-au crucificat! Dumnezeu însă le rezolvă, pas cu pas, pe toate. Avem o familie frumoasă, copiii lui Mădălin sunt cu noi, va urma și al nostru... Nici eu, nici Mădălin nu ne-am spus cu adevărat povestea. Până și ultimul mizerabil care a aruncat în noi cu pietre s-ar rușina dacă am face-o. Toți acei conspiratori mărunți știu că au mințit, dar viața își urmează cursul și «victoriile» clădite pe minciuni nu vor rezista. Noi nu avem nimic de demonstrat, pur și simplu ne iubim. Iubiți-vă și fiți fericiți!”, a spus Cristina Șișcanu. (sursa: cancan.ro)