Mădălin Ionescu a făcut-o de râs pe Simona Gherghe

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au vrut să se răzbune pe „hoții” de exclusivități și de aceea au pus la cale o farsă de amploare. Cei doi au regizat o adevărată telenovelă despre apariția unui așa-zis frate vitreg al Oanei Zăvoranu pentru a umili concurența tv.Interesant este că nu doar emisiunea „Acces Direct”, cea care concurează pe același interval orar cu „Drept la țină”, a mușcat momeala ci și „Un show păcătos” (Antena 1) și „Happy Hour”(Pro TV).„Era cazul să prezint o asemenea telenovelă și să văd cât de mult îndrăznesc cei de la „Acces Direct” de la Antena 1 să ne copieze. Culmea este că au copiat totul și nu este pentru prima oară când fac așa ceva. Am inventat un frate pentru Zăvo ca să facem mișto de Antena 1. E rușinos să faci așa ceva, iar acum se pare că și televiziunile uită să respecte subiectele și aleargă după reportajele altora”, a declarat Mădălin Ionescu pentru evz.ro.În farsa de proporții a fost implicată și mama Oanei Zăvoranu, Mărioara: „Așa cum am demonstrat și în emisiune, atât «fratele Oanei», cât și mama acesteia, au avut contracte sem-nate pentru farsa pe care am pus-o la cale.”