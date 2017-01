Macaulay Culkin a vrut să se sinucidă din cauza unei femei?

Marţi, 18 Decembrie 2012

În timp ce noi toți urmărim cu plăcere filmele „Home Alone”, care l-au făcut celebru în Cetatea Filmului, Macaulay Culkin trece prin clipe de groază, potrivit prietenilor apropiați. Aceștia susțin că tânărul actor, despre care este mai mult decât cunoscut faptul că suferă de dependența de droguri, a încercat să ia o supradoză din cauza unei femei.„Ne spunea că are de gând să se omoare și că viața lui pur și simplu nu mai are niciun sens. Cu heroina la îndemână, deja într-o stare euforică, el tot repeta că vrea să pună punct acestei povești. Mai luase niște pastile înainte și, cred sincer, că dacă nu eram noi acolo cu el, inima i s-ar fi oprit. Am chemat salvarea, iar când au ajuns paramedicii era deja într-o stare gravă”, spune unul dintre prietenii lui despre actorul de 32 de ani.„L-am auzit adesea spunând că nu mai are cariera și că, de când Mila (Kunis) nu mai face parte din viața lui, nu mai are rost să se străduiască. Regretă încă faptul că a fost părăsit și are sentimente puternice față de ea. Cred că nu face față să o vadă fericită cu actualul ei iubit și aceasta a fost picătura care a umplut paharul. I-am spus să meargă la psiholog, dar refuză cu vehemență”, a mai spus sursa pentru National Enquierer.Din păcate, starea psihică a lui Macaulay nu este una tocmai bună, iar medicii susțin că, dacă o ține în acest ritm, ar putea muri din cauza abuzului de droguri.