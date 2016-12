"Mă simt tânără, frumoasă, puternică, şi importantă"

"Mă simt tânără, frumoasă, puternică, și importantă"

Ştire online publicată Marţi, 10 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cu toate că este acuzată de șantaj și se află în plin proces cu medicul Marek Vâlcu, Oana Zăvoranu este optimistă și plină de încredere. "Mă uit la mine și mă prețuiesc total diferit de cum o făceam până acum....Mă simt tânără, frumoasă, puternică, și importantă...", a scris Oana pe o pagină de socializare.Cu două săptămâni în urmă Oana a fost audiată la poliție pentru că l-ar fi șantajat pe Marek Vâlcu, cerându-i 10.000 de euro. După audierile de la poliție, Oana Zăvoranu a ajuns acasă și a transmis un mesaj pentru fanii ei de pe Facebook."Sunt fffff bine și știu că acolo sus cineva mă iubește. Mulțumesc avocatului meu de suflet Alexandru Morărescu și știu că nu îmi ajung 3 vieți să îl pot recompensa pentru tot binele făcut. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor de Stat cu care am intrat azi în contact...și știu dânșii cine sunt, pentru felul în care am fost tratată. A fost o zi interesantă și încă o dată Cel de Sus ține cu mine și mi-a arătat-o..... Vă mulțumesc vouă tuturor pentru susținere, acum am ajuns acasă cu mașina mea cu care nu am putut pleca de la Poliție pentru că nu era posibil să trec de presă:)))....m-am simțit azi Michael Jackson, am avut senzația că el nu a murit:)))..la câtă presa și tv am vazut afara....", a scris Oana.