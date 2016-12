"Mă întreţine nevasta"

"Mă întreține nevasta"

Ştire online publicată Miercuri, 04 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jorge este într-un continuu război cu fosta soție. După ce Alina Laufer l-a dat în judecată pentru neplata pensiei alimentare, artistul a cerut și el instanței reducerea sumei, pe motiv că nu-și permite să-i dea fiicei lui 1.000 de euro pe lună.Dator cu vreo 10.000 de euro, cântărețul Jorge a ajuns să fie executat silit pentru neplata pensiei alimentare printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă. Disperat, pentru a scăpa de corvoada restanțelor, solistul i-a deschis un proces fostei soții, care are la bază o declarație halucinată, scrie libertatea.ro.Celebrul Jorge justifică neplata pensiei susținând că are un venit de 200 de lei, ca angajat part-time, la firma actualei sale soții. “Mă întreține nevasta”, i-a declarat el și fostei consoarte.“Este adevărat, a deschis un proces de recalculare a pensiei alimentare în concordanță cu suma de 200 de lei, pe care el susține că o câștigă.Această declarație este depusă la dosarul de la judecătorie. Nu știu ce pensie alimentară lunară i se va stabili. Când l-am întrebat cum de are un bolid de lux în valoare de 60.000 de euro, cum de merge în vacanțe extrem de scumpe și nu are bani să plătească pensia alimentară, mi-a spus că este întreținut de soția lui Ramona, care deține o afacere și că el realizează venituri de doar 200 de lei”, a declarat Alina, scrie libertatea.ro.