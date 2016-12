„Mă doare în cot, îmi iau şofer!“

„Mă doare în cot, îmi iau șofer!“

Ştire online publicată Luni, 27 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mircea Badea nu pare foarte afectat de faptul că a rămas fără permisul de conducere, după ce circula cu 162 de km la oră pe un tronson pe care viteza maximă legală era de 100 km/h.Vedeta de televiziune face „mișto” de situația în care s-a aflat și spune că a fost surprins să afle ce viteză avea. „Cred că eram în frânare și aveam vânt din față”, a scris el pe blog.„Observ că pentru foarte multă lume suspendarea carnetului e o catastrofă. Pe mine mă doare în cot. Am șofer. Relaxați-vă! Toată țară este informată isteric că am fost surprins de aparatul radar. Am fost surprins să aflu că aveam doar 162 km/h. Cred că eram în frânare și aveam vânt din față. Am fost la fel de surprins de faptul că viteza pe autostradă e limitată la 100 km/h. Dacă știam, mergeam pe DN1”, a precizat Badea.Vedeta de la Antena 3 spune că îi va da în judecată pe polițiștii care l-au lăsat fără carnet. „Nu voi aplica pentru reducerea de la trei luni la o lună din motive de aroganță și dispreț față de boschetari, dar îi voi da în judecată. Iar pe șoferul pe care îl voi angaja îl voi plăti mai bine decât li se întâmplă bosche-tarilor rutieri (fără șpăgi)”, a completat el, în stilu-i caracteristic.