„Mă caută femeile, dar n-am timp de ele“

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Sturzu, componentul trupei Hi-Q, afirmă că se bucură de succes la sexul frumos, însă de-clară că nu are timp de femei din cauza activității profesionale extrem de bogate pe care o are.„Mă caută femeile, dar n-am timp de ele. Am o iubită, dar sunt mult timp plecat și nu prea stăm împreună. Când o să mă hotărăsc să mă însor, o să se anunțe ca eveniment de interes național”, a declarat Mihai Sturzu pentru Ring.Artistul-deputat a dezvăluit și ce anume îi place să facă atunci când are la dispoziție puțin timp liber.„Când am puțin timp, mă duc să zbor. E a doua pasiune a mea. De o lună mi-am luat licența de pilot sportiv... Deci timp de o relație mai serioasă nu am”, a explicat el, citat de libertatea.ro.